Meteo a 7 giorni: ancora MALTEMPO a tratti, specie al nord

Ancora scenari autunnali, l'appuntamento con l'inverno è rimandato di alcuni giorni. Nel fine settimana sperimenteremo l'arrivo di una nuova figura depressionaria che però, invece che avanzare verso levante, finirà per arretrare verso la Penisola Iberica, coinvolgendo l'Italia solo parzialmente.



Il nord e il centro comunque tra domenica e lunedì riapriranno gli ombrelli e, soprattutto al nord-ovest, le precipitazioni potranno risultare battenti, anche se nevose mediamente solo oltre i 900-1300m.

Al sud questa depressione probabilmente non arriverà, perché anche nella sua "seconda vita" prevista tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, il suo influsso dovrebbe riguardare ancora una volta le regioni centrali e parte del settentrione, ma molto meno il meridione.



Una trottola depressionaria comunque molto meno incisiva e profonda di quelle che abbiamo sperimentato nelle scorse settimane, quasi come se il tempo avesse esaurito le energie e puntasse al disbrigo degli affari contingenti senza sprecarne altre.



Per gli affondi invernali o simil invernali forse dovremo attendere il fine settimana dell'Immacolata o i giorni immediatamente successivi; a tal proposito vi consigliamo la lettura della rubrica del "fantameteo".

SINTESI GRAFICA per i prossimi 7 giorni:





SINTESI PREVISIONALE per i prossimi 7 giorni:

venerdì 29 novembre: ancora annuvolamenti irregolari al sud con locali piogge, specie sul basso Tirreno, tempo migliore altrove, clima ancora non freddo, salvo nelle eventuali situazioni nebbiose sulle pianure.



sabato 30 novembre: bel tempo quasi ovunque, clima mite, nebbie sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro nelle ore più fredde.



domenica 1° dicembre: netto peggioramento al nord-ovest con piogge e nevicate in media oltre i 1000m, in giornata peggiora anche al nord-est con neve mediamente oltre i 1300m, piogge anche in Toscana, solo nubi sparse sul resto del centro, bel tempo al sud, temperature in calo al nord.



lunedì 2 dicembre: ancora nubi e piogge al nord e al centro, in localizzazione al centro, tendenza ad attenuazione dei fenomeni, al sud tempo migliore, temperature invariate.



martedì 3 e mercoledì 4 dicembre: al nord e al centro irregolarmente nuvoloso ma secco, un po' freddo al nord, al sud bel tempo con clima mite.



giovedì 5 dicembre: nuovo moderato peggioramento possibile con piogge al nord-ovest e sul versante centrale tirrenico, Sardegna compresa, previsione molto incerta. Seguite gli aggiornamenti!