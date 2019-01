Meteo a 7 giorni: ancora episodi di MALTEMPO in vista per l'Italia

Non c'è un attimo di tregua! Pur non presentando temperature molto basse, il tempo non sta mai fermo sulla nostra Penisola.

Il pellegrinaggio di perturbazioni da nord-ovest continuerà anche nei prossimi giorni, almeno fino a domenica 3 febbraio. Sull'Italia insisterà un regime molto instabile, con vento forte, rovesci e nevicate che al nord potrebbero raggiungere alcuni tratti di pianura.

La prima mappa mostra la situazione attesa sul Bel Paese nelle ore centrali di mercoledi 30 gennaio; la prima delle due perturbazioni sarà in piena azione su di noi.

Al nord andrà in scena la neve che ammanterà di bianco alcuni tratti della pianura padana, oltre ovviamente le zone montuose.

Il versante tirrenico e le Isole saranno invece battute da forti rovesci con la neve che potrebbe arrivare fino a quote di media collina al centro.

Giovedì 31 gennaio le precipitazioni si sposteranno velocemente verso levante, ma da ovest si affaccerà una nuova e più intensa perturbazione che inizierà a dare effetti nella giornata di venerdì 1 febbraio.

Tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio le regioni settentrionali saranno interessate da condizioni di maltempo diffuso, con la neve che potrebbe raggiungere nuovamente le pianure del nord-ovest.

Al centro e al meridione, venti sostenuti meridionali determineranno un generale aumento delle temperature e della quota neve, che si limiterà ad imbiancare le vette dell'Appennino.

Il fronte arrancherà verso levante e tra sabato 2 e domenica 3 febbraio (terza mappa) si staglierà al centro del Mediterraneo.

Una condizione di diffuso maltempo aleggerà su quasi tutta la Penisola, con neve a bassa quota al nord e piogge sparse al centro e al meridione, sotto l'egida di temperature non fredde.

Solo lunedi 4 febbraio gli ultimi fenomeni sul versante adriatico e al meridione saluteranno anche questa perturbazione; a seguire interverrà una pausa? Se volete saperlo, leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 4 febbraio.

Martedi 29 gennaio bel tempo al nord e sul Tirreno; ancora moderata instabilità lungo il versante adriatico e al meridione con rischio di rovesci e nevicate sopra i 600-700 metri; clima abbastanza freddo ovunque.

Mercoledi 30 gennaio: maltempo al nord e sul Tirreno, neve fino in pianura su Piemonte, ovest Lombardia, Appennino Ligure (con qualche intrusione lungo le coste), Piacentino; sopra i 300-500 metri sull'Appennino centro-settentrionale. Rovesci sul Tirreno e le Isole, più asciutto il versante adriatico.

Giovedì 31 gennaio: temporanea tregua dei fenomeni con gli ultimi rovesci ad est, in attenuazione. In serata peggiora al nord-ovest con nuove precipitazioni.

Venerdì 1 e sabato 2 febbraio: maltempo su tutta l'Italia, ma in modo particolare al nord e lungo il Tirreno dove insisteranno piogge anche intense. Neve probabile sul Piemonte e l'ovest lombardo, tempo più asciutto sul resto d'Italia; freddo al nord, temperature in aumento al centro e al sud, ventoso.

Domenica 3 febbraio: ancora tempo instabile su tutte le regioni con piogge e rovesci sparsi; neve a bassa quota al nord; freddo al nord, più mite al centro e al meridione.

Lunedi 4 febbraio: ultimi rovesci sui settori orientali e al sud in attenuazione, per il resto situazione in miglioramento e aumento delle temperature.