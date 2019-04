METEO A 7 GIORNI: ancora diversi giorni di tempo instabile, vediamo perchè

In questo circolo vizioso della pioggia, le nubi e l'instabilità, l'alta pressione rimane un traguardo lontano da raggiungere. Almeno sino al termine di aprile non sono previste novità sostanziali su questo aspetto, il bacino centrale del Mediterraneo rimane governato anche nel futuro da una condizione persistente di instabilità. In questo panorama di tempo incerto ed irrequieto, forse la giornata migliore appare proprio quella di domani, giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, quando ci aspettiamo un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche al nord, una bella giornata di sole al centro ed al sud. La previsione del modello europeo sulle anomalie di temperatura previste nelle ore centrali di domani, mette in luce un quadro termico generale particolarmente gradevole specie al centro e al sud:

Tuttavia almeno sino al prossimo venerdì, la circolazione presente in Europa rimane di tipo meridionale e pertanto non possiamo aspettarci condizioni di tempo realmente stabili. Al centro ed al nord delle nuove precipitazioni in seno al passaggio di un fronte freddo, sono previste nella giornata di venerdì 26 aprile, quando la circolazione dei venti a media ed alta quota saranno destinate a ruotare dai quadranti occidentali ed infine settentrionali. La previsione della probabilità di piogge rilevanti calcolata dal modello americano per venerdì prossimo, mette in evidenza le zone d'Italia che saranno soggette alla nuova instabilità:



Successivamente si avrà un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche quantomeno al nord e lungo i versanti medio - alto tirrenici, mentre al contrario nelle regioni del Mezzogiorno ed i versanti adriatici è pronta ad intervenire una nuova parentesi di tempo instabile a ridosso del fine settimana. A tal proposito, ecco la previsione del modello americano sulla nuova depressione pronta ad interessare le regioni orientali domenica 28 aprile:

Niente anticlone salva weekend quindi, bensì una nuova circolazione di bassa pressione che, considerata la sua posizione più orientale, sarà in grado di esporre al maltempo delle regioni diverse rispetto a quelle degli ultimi giorni, riferendoci giusto appunto ai versanti adriatici e le regioni meridionali. In questa sede sulle regioni del Mezzogiorno è previsto anche un abbassamento considerevole della colonnina di mercurio.



Volgendo lo sguardo al tempo della prossima settimana, gli anticicloni continueranno a preferire le latitudini settentrionali d'Europa, mentre sul bacino centrale del Mediterraneo ed i paesi dell'Europa meridionale, continueranno a rimanere in un "limbo" nel quale possiamo aspettarci nuovi episodi di tempo instabile con precipitazioni a carattere sparso ed alcuni temporali.



Sintesi previsionale da giovedì 25 aprile a mercoledì primo maggio:



Giovedì 25 nubi sparse al nord, bel tempo al centro ed al sud con temperature piuttosto elevate per il periodo.



Venerdì 26 temporali in arrivo al nord, nubi di passaggio al centro, bel tempo al sud. Ancora picchi di caldo moderato al sud.



Sabato 27 e domenica 28 l'instabilità si trasferisce sui versanti orientali e le regioni meridionali. Calo termico anche sensibile su questi settori.



Lunedì 29 ancora tempo instabile al centro ed al sud, migliore al nord. Temperature stazionarie.



Martedì 30 ultime note di instabilità temporalesca sul Mezzogiorno, nubi sparse altrove con possibili piovaschi nell'interno. Temperature stazionarie.



Mercoledì 1 maggio condizioni di tempo variabile, possibili note d'instabilità pomeridiane nell'interno. Temperature miti.