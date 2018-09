Meteo a 7 giorni: ancora alta pressione, poi perturbazioni da ovest?

Alta pressione a debole gradiente sull'Italia durante il prossimo fine settimana. In parole povere il sole verrà garantito, ma sarà a tratti disturbato da annuvolamenti che in prossimità dei rilievi potrebbero dare luogo a locali piovaschi o brevi temporali, il tutto sotto l'egida di temperature ancora elevate.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nel primo pomeriggio di sabato 15 settembre; il rischio maggiore di temporali (comunque isolati) si manifesterà sulle Alpi orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Sul resto d'Italia il tempo risulterà abbastanza buono o con nubi innocue.

L'alta pressione ci terrà compagnia, seppure parzialmente attenuata specie sulle regioni settentrionali, fino a metà della prossima settimana.

Mercoledi 19 settembre (seconda mappa) sarà presente una fervente attività depressionaria sul nord Atlantico, in procinto di abbordare i settori più occidentali del nostro Continente.

L'Italia resterà ancora sotto l'egida di una figura stabilizzante anche se non particolarmente solida; l'autunno resterà lontano, ma qualche disturbo temporalesco verrà concesso, specie sul mare nelle ore più fredde ed in prossimità dei rilievi in quelle più calde.

La natura proverà a far cambiare le cose sul finire della prossima settimana (terza mappa); la figura di maltempo deputata ad un eventuale sblocco "appare e scompare" dalle elaborazioni come se fosse una chimera; di conseguenza la situazione andrà attentamente monitorata nel corso dei prossimi giorni senza lanciare sentenze affrettate.

RIASSUMENDO: week-end abbastanza soleggiato e complessivamente caldo su tutta la Penisola. Qualche temporale sarà possibile in prossimità delle zone montuose nel pomeriggio, in attenuazione al calare del sole.

Da lunedi 17 fino a mercoledi 19 settembre bel tempo e caldo al meridione e sulle Isole, qualche incertezza sarà invece presente al nord e sul Tirreno dove non si esclude qualche pioggia seppure in un contesto abbastanza caldo.

Giovedì 20 e venerdì 21 settembre probabile progressivo cambiamento del tempo ad iniziare dal settore di nord-ovest e dalla Sardegna, ma urgeranno molte conferme a riguardo.