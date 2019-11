Meteo a 7 giorni: altro ciclone mediterraneo, nel mirino la SARDEGNA!

Non ci molla. Il maltempo si è affezionato a noi, il volto piovoso dell'autunno è stato dominante nell'ultimo mese, ma già delle avvisaglie si erano avute in ottobre. E ora si continuerà ancora, almeno per 5-6 giorni, prima che questa stagione ceda probabilmente il testimone all'inverno.



C'è una nuova fase perturbata in arrivo: domenica colpirà il nord, lunedì anche il centro, poi si concentrerà a ridosso della Sardegna, prima di riabbracciare gran parte d'Italia, questa volta anche il sud, intorno alla metà della prossima settimana, infine esaurirà i suoi effetti, spegnendosi sul posto. Ancora una volta, aldilà di un po' di freddo umido nella fase iniziale del periodo al settentrione, le temperature si manterranno miti, specie al centro e al sud.



Ecco le mappe che testimoniano tutto quanto appena esposto: la prima fotografa i fenomeni attesi per domenica 1° dicembre, segnatamente al nord, che risulteranno nevosi in una prima fase anche a quote collinari o di fondovalle alpino, ma in rialzo:

La seconda mappa si riferisce ai fenomeni attesi per lunedì 2 dicembre, che coinvolgeranno soprattutto il nord-est e le regioni centrali tirreniche:

La terza mappa inquadra invece i fenomeni previsti tra martedì sera 3 e l'alba di mercoledì 4 dicembre, dove si nota un escalation perturbata sulla Sardegna, che tende poi ad estendersi anche a diverse aree del centro e del sud, liberando temporaneamente il nord:

SINTESI sino a VENERDI 6 DICEMBRE:

sabato 30 novembre: bel tempo su quasi tutto il Paese, salvo residui addensamenti sul Tirreno e lungo le zone alpine di confine. Nebbia e freddo umido sul catino padano, freddo e gelate anche nelle Alpi e in parte anche lungo le vallate appenniniche del centro.



domenica 1° dicembre: maltempo in arrivo sul nord-ovest già in mattinata con quota neve attestata anche sui 500m o inferiori nelle prime ore, poi in graduale rialzo, fenomeni in estensione al nord-est, anche qui con neve a quote di fondovalle sino a sera, poi in rialzo. Al centro nubi e qualche pioggia in Toscana, tempo migliore altrove, pur con addensamenti sparsi, al sud bel tempo. Temperature in calo al nord.



lunedì 2 dicembre: ancora moderato maltempo al nord con qualche nevicata mediamente oltre i 1000m, peggioramento con piogge su gran parte del centro e sulla Sardegna, tempo ancora asciutto al sud.



martedì 3 dicembre: variabilità con tendenza a peggioramento sulla Sardegna dal pomeriggio-sera con pioggia, vento, temporali, specie nell'est dell'isola, annuvolamenti irregolari anche sul resto d'Italia con qualche pioggia tra centro e nord-est. Arrivo dello Scirocco, clima mite al centro e al sud.



mercoledì 4 dicembre: maltempo in Sardegna, molte nubi anche su tutto il centro e il sud, piogge sulle zone interne ed appenniniche e sul versante adriatico, più sporadiche sul Tirreno, specie sulle coste. Al nord tempo migliore.



giovedì 5 dicembre: tempo instabile su tutto il Paese, annuvolamenti associati a rovesci sparsi, alternati a momenti asciutti e a qualche schiarita.



venerdì 6 dicembre: tendenza a miglioramento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------