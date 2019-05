Meteo a 7 giorni: altra sberla temporalesca nel week-end ed oltre!

Appena il tempo di una breve tregua che consentirà alle temperature massime di salire un po' e poi si ricomincerà. Infatti altra aria fredda è prevista in arrivo tra sabato sera e domenica, poi ancora nei giorni successivi dai quadranti settentrionali. Maggio sta facendo le bizze, del resto la primavera è capricciosa per definizione.



Certo, magari non ci si aspetterebbe un mese più simile ad aprile come caratteristiche di masse d'aria in arrivo, ma tant'è. Se un ramo del vortice polare decide di farci visita in questo periodo le conseguenze non si raccontano, si pagano, punto e basta.



Nella prima mappa prevista per sabato sera 11 maggio vediamo le precipitazioni temporalesche previste dal nostro modello su molte zone del nord e sulla Toscana, specie sul settore orientale:

Tra la notte e domenica mattina i fenomeni si concentreranno poi rapidamente sulle regioni centrali e meridionali, come mostra in modo eloquente la mappa successiva, che riassume gli accumuli previsti tra le 00 e le 12 di domenica 9 maggio :

Le correnti da nord spazzeranno i cieli del settentrione e della Sardegna, ma l'invorticamento depressionario previsto sul medio-basso Adriatico per le ore successive, porterà quasi ad una spinta retrograda delle correnti, con le piogge che potrebbero ancora coinvolgere la Romagna nel pomeriggio domenicale. Ecco infatti la mappa che riassume la fenomenologia prevista tra le 12 e le 24 di domenica 9 maggio secondo il nostro modello :

Per lunedì 13 maggio situazione ancora compromessa su medio Adriatico, basso Lazio e meridione, stante l'insistenza della circolazione ciclonica sul basso Adriatico e lo Jonio, lo si evince molto bene dalla mappa che segue, che fra l'altro evidenzia accumuli precipitativi assai rilevanti su Marche, Abruzzo e Molise:

Nei giorni successivi le maglie della depressione andranno allentandosi, ma l'alta pressione non ne approfitterà, in questo modo l'instabilità potrà nuovamente trovare spazio verso nord. Insomma non è ancora tempo di pensare all'estate.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 16 MAGGIO:

venerdì 10 maggio: un po' di nuvolaglia tra nord e centro ma con prevalenza di sole, nel pomeriggio scrosci locali lungo la dorsale appenninica e tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, tempo migliore al sud, temperature in aumento moderato.



sabato 11 maggio: dapprima prevalenza di sole, poi peggiora al nord, dapprima su Alpi e regioni di nord-est, poi anche al nord-ovest con temporali sparsi, anche di forte intensità in serata ed accompagnati da grandine e colpi di vento. Al centro peggiora con temporali sulla Toscana verso sera, nella notte anche sul Lazio, tempo migliore altrove e sul meridione. Temperature in calo al nord all'arrivo dei temporali.



domenica 12 maggio: al nord bel tempo ma ventilato, sulla Romagna ancora nuvolosità variabile con rovesci possibili nel corso della giornata. Sulla Sardegna soleggiato ma ventoso, sul resto del Paese instabile, a tratti perturbato con piogge e temporali, più intensi sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, ventoso con temperature in calo.



lunedì 13 maggio: instabile su medio Adriatico, basso Lazio e meridione con rovesci sparsi e qualche temporale, accompagnati da colpi di vento e locali grandinate, tempo migliore al nord, la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Temperature sempre fresche, specie in Adriatico e al sud.



martedì 14 maggio e mercoledì 15 maggio: nuvolosità irregolare su tutte le regioni con schiarite ma anche annuvolamenti associati a brevi rovesci o temporali, più probabili e frequenti su medio Adriatico, dorsale appenninica del centro e meridione, ma possibili anche altrove. Temperature senza grandi variazioni.



giovedì 16 maggio: persisterà un regime di variabilità.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it