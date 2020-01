Meteo a 7 giorni: altra performance dell'anticiclone, temperature molto miti

La mancanza di un vero afflusso di aria fredda, l'allungamento della durata del dì e la frequente presenza di un'area di alta pressione, favorisce il risveglio anticipato della vegetazione. Per cui non sarà difficile, di fronte a temperature superiori alla media, assistere alla comparsa dei primi fiori di primavera, segnatamente nelle grandi aree urbane, isole di calore per eccellenza.



Dunque ecco le forsizie, in anticipo sul calendario, spuntare fuori nei giardini cittadini di mezza Italia, tra l'altro pianta ben poco sensibile alle malattie indotte dallo smog, motivo per cui la troviamo in molti giardini ed aiuole.

L'inverno però non è finito, potrebbe tornare a dire la sua a breve, magari intorno al 5 febbraio, come vi racconterà la rubrica del "fantameteo".



Nel frattempo, tolta la possibilità di qualche nebbia, e il disturbo di una debole perturbazione tra venerdì 31 e sabato 1, con fenomeni peraltro sporadici e limitati al Tirreno e alle zone alpine di confine, il tempo atmosferico passerà quasi inosservato, proponendoci albe e tramonti tutti uguali e con temperature che spingeranno molti a togliersi il cappotto nelle ore centrali del giorno, eccezion fatta per le aree raggiunte da nebbie, da sempre associate a freddo umido.

SINTESI del TEMPO sino a martedì 4 febbraio:

mercoledì 29 gennaio: nubi e qualche rovescio su Campania, Calabria tirrenica e nord Sicilia, nubi residue nelle Alpi di confine, bel tempo altrove. Un po' freddo al mattino, poi clima diurno mite. Locali nebbie sulle zone pianeggianti.



giovedì 30 gennaio: nuvolaglia in arrivo su Liguria e alta Toscana, un po' di nubi anche sul Tirreno, per il resto bel tempo o cielo velato.



venerdì 31 gennaio: nubi sparse tra nord e centro, locali piogge tra Liguria di Levante e alta Toscana, schiarite al sud. Mite.



sabato 1 febbraio: un po' di nubi su medio e basso Tirreno con locali piogge, passaggi nuvolosi medio alti altrove in un contesto almeno in parte soleggiato, sempre locali nebbie sulle pianure ma clima nel complesso mite.



da domenica 2 febbraio a martedì 4 febbraio: bel tempo anticiclonico, mite o molto mite su coste, alture e zone libere da nebbia, un po' di freddo umido solo laddove si riscontreranno nebbie.

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------