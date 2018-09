Meteo a 7 giorni: altra "BURRASCA" di fine estate, poi anticiclone alla riscossa?

Breve parentesi di "sweet september", poi nuovo passaggio temporalesco in arrivo tra nord e centro tra la serata di giovedì e l'alba di sabato: fenomeni anche rilevanti sono attesi al nord e sulle zone del centro, unitamente ad un moderato calo delle temperature.



I fenomeni più intensi sono attesi nella mattinata di venerdi al settentrione, quando potrebbero verificarsi nubifragi simili a quelli già sperimentati la scorsa settimana. In particolare il nostro modello prevede accumuli rilevanti su Lombardia, Veneto ed Emilia in una prima fase, poi soprattuttto sul Friuli.



Da notare la possibile formazione di un grosso temporale multicellulare a ridosso della costa toscana da giovedi sera. (Ipotesi del modello americano)



Il sud rimarrà ai margini di questa situazione e complessivamente sino al week-end godrà di tempo buono; il sole peraltro tornerà anche sul resto d'Italia nel fine settimana, pur disturbato qua e là da alcuni temporali lungo la dorsale appenninica e sull'estremo nord-est.



La prossima settimana si aprirà con la distensione dell'anticiclone delle Azzorre su buona parte del nord e su parte del centro, ma tra Abruzzo e meridione tra martedì e mercoledi potrà rientrare un vortice freddo in quota, responsabile di situazioni temporalesche frequenti su tutte queste zone, che peraltro i modelli devono ancora "leggere" meglio.



Probabile successiva affermazione più netta dell'anticiclone su tutto il Paese ma solo temporanea (per i dettagli consultare la rubrica del "fantameteo").



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 11 SETTEMBRE:

mercoledi 5 settembre: bel tempo su tutti i settori, temperature in lieve aumento.



giovedi 6 settembre: peggiora nel pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi, Piemonte, fascia pedemontana del Triveneto, Liguria e Toscana con rischio di rovesci o situazioni temporalesche, discreto o buono altrove, più caldo al sud.



venerdi 7 settembre: al nord spesso perturbato con piogge e temporali anche forti, instabile anche al centro, dapprima sulla Toscana, poi su gran parte delle zone interne e montuose con rischio di temporali, tempo migliore sulla Sardegna e sul meridione. Temperature in calo al nord e al centro, ancora estive al sud.



sabato 8 settembre; nelle prime ore temporali residui su Venezie e medio Adriatico, poi schiarite, poi nuovi temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica del nord, del centro e qualcuno anche su quella meridionale. Temperature in aumento al nord e al centro, in calo al sud.



domenica 9 settembre: un po' di instabilità pomeridiana sulle zone interne ed appenniniche da nord a sud, tempo migliore altrove, temperature gradevoli.



lunedi 10 settembre: bel tempo sull'insieme del Paese ma infiltrazioni di aria fresca lungo le regioni adriatiche e al sud con brevi temporali sulle zone appenniniche del centro e del sud.



martedi 11 settembre: accentuazione dell'instabilità su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, dorsale appenninica del sud con brevi temporali e rinforzi del vento, tempo migliore altrove. Clima gradevole. Previsione da affinare.