Meteo a 7 giorni: alta pressione in sella, ma attenzione al fine settimana su parte del centro e al sud

Il temporaneo e parziale cedimento dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà alcuni annuvolamenti bassi lungo le regioni tirreniche, sulla Sardegna e su parte delle regioni settentrionali fino a mercoledi 20 febbraio.

Si tratterà di nubi che non porteranno alcuna conseguenza nel campo delle precipitazioni; sulle pianure del nord sarà probabile qualche banco di nebbia tra la notte e le prime ore del mattino, associato ad un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città.

Il quadro termico si presenterà invariato: molto mite di giorno specie in montagna, più freddo di notte e nelle prime ore del mattino sulle pianure e sulle bassure dove potrebbero formarsi occasionali brinate.

Cosa succederà in seguito? L'alta pressione ergerà una spettacolare rimonta su tutti i Paesi occidentali dell'Europa a partire da giovedì 21 febbraio.

Alcuni record termici al rialzo verranno probabilmente infranti tra l'Europa centrale ed occidentale, che avranno isoterme a 1500 metri (circa) su standard quasi estivi.

Sulla parte orientale del Continente prenderà invece avvio una colata fredda che tra sabato 23 e lunedi 25 febbraio potrebbe interessare il meridione e parte delle regioni centrali. La consistenza del calo termico è ancora in fase di studio, tuttavia l'evento sembra al momento abbastanza probabile.

Nessun cambiamento interverrà invece al nord, che resterà protetto dall'ala meridionale dell'alta pressione con tempo buono e mite ad oltranza.

Cambierà qualcosa a lungo termine? Se volete tutte le delucidazioni del caso leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a lunedi 25 febbraio.

Fino a mercoledi 20 febbraio nubi sparse saranno presenti sul Tirreno, la Liguria, la Sardegna e parte del nord, senza piogge. Banchi di nebbia in pianura prima dell'alba in via di dissolvimento, per il resto soleggiato.

Giovedì 21 e venerdì 22 febbraio: bel tempo ovunque a parte eventuali addensamenti che avranno carattere locale, temporaneo e non saranno causa di precipitazioni. Freddo al mattino, mite nelle ore centrali della giornata.

Tra sabato 23 e lunedi 25 febbraio il sud, le regioni adriatiche ed interne potrebbero essere interessati da un'irruzione di aria fredda con temperature in calo, vento forte e neve a bassa quota (probabilità 55-60%). Sul resto d'Italia situazione invariata con tempo stabile e mite.

