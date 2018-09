Meteo a 7 giorni: alta pressione alla riscossa dopo i TEMPORALI...

Il mese di settembre ci traghetta a pieno titolo nella fase calante della stagione estiva; non siamo ancora in autunno, ma i sentori che la nuova stagione stia scalpitando sono sotto i nostri occhi, a cominciare dall'accorciamento progressivo delle giornate.

Non mancano i temporali che negli ultimi giorni hanno interessato la nostra Penisola a macchia di leopardo; altri fenomeni temporaleschi si prevedono al nord e su parte del centro nella giornata di venerdì 7 settembre, come ben raffigurato dalla prima mappa.

Il sistema frontale inserito in un cavo d'onda poco pronunciato darà luogo ad un passaggio instabile dalle caratteristiche ancora estive, senza l'intervento di piogge estese o temporali di tipo autunnale.

La situazione tenderà a migliorare già nel fine settimana, specie al meridione e su parte delle regioni centrali; al nord e sulla Toscana permarranno invece condizioni di variabilità; il sole giocherà a nascondino con le nubi e di tanto in tanto qualche rovescio o temporale potrebbe interessare soprattutto i rilievi e nelle ore pomeridiane.

Sarà il preludio ad un'esplosione anticiclonica che diverrà realtà sull'Italia a partire da lunedi 10 settembre.

Nella terza mappa, ecco l'anticiclone in tutto il suo splendore che ci terrà compagnia per gran parte della settimana prossima...almeno fino a sabato 15 settembre.

La fase culminante si collocherà tra martedi 11 e venerdì 14 settembre; in questo frangente il bel tempo sarà esteso a tutta la nostra Penisola, accompagnando un progressivo aumento delle temperature specie sulle Isole ed i settori di ponente.

Si tratterà di una piccola estate settembrina, la cui durata sarà esaminata nella rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedì 6 settembre: temporali in arrivo nel pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po, sul resto d'Italia bel tempo e clima abbastanza caldo specie al sud e sulle Isole.

Venerdì 7 settembre: temporali sparsi al nord, Toscana, Umbria, Marche e alto Lazio. Altrove nubi sparse con belle schiarite e basso rischio di fenomeni. Temperature in calo al nord e nelle zone raggiunte dai temporali.

Sabato 8 e domenica 9 settembre: variabilità al nord e nelle zone interne del centro con qualche locale temporale, bello al sud e sulle Isole, clima accettabile ovunque.

Da lunedi 10 a mercoledi 12 settembre: bel tempo ovunque e progressivamente più caldo specie sulla Sardegna e sui settori di ponente dove si supereranno i 30°.