Meteo a 7 giorni: almeno DUE distinti impulsi temporaleschi in arrivo sull'Italia nel breve termine

Nel prossimo futuro, troveremo almeno due distinte circolazioni di aria instabile interessare il nostro territorio nazionale; il primo di questi impulsi raggiungerà nella giornata di domani, sabato 13 luglio, le regioni del versante adriatico, laddove ancora una volta vengono previsti alcuni temporali che fortunatamente risulteranno meno intensi rispetto a quelli avvenuti un paio di giorni fa. Il nuovo fronte di instabilità sarà inserito in una circolazione a più ampio respiro che sul Mediterraneo determina una rotazione del vento proveniente dai quadranti nord-occidentali. Ecco la previsione sinottica calcolata dal modello europeo per domani, sabato 13:

Le sorprese non sono finite qui; tra domenica e lunedì una insidiosa circolazione di bassa pressione, verrà trasportata sempre all'interno di un flusso di correnti nord-occidentali piuttosto tese ma questa volta mi puzza l'aria fresca percorrerà un tragitto più largo, raggiungendo il Golfo del Leone. Questa situazione darà luogo ad una crisi temporalesca sulle regioni di nord-ovest e lungo i versanti tirrenici, con qualche fenomeno anche di forte intensità. Ecco la previsione calcolata dal modello americano per la mattina di lunedì 15:





L'impulso instabile tra martedì e mercoledì scivolerà anch'esso molto rapidamente verso le regioni centrali e meridionali trasportando nel suo grembo tutto il carico di instabilità e temporali. Nel prossimo futuro il modello americano sembra confermare la persistenza di una circolazione di tipo instabile, l'attuale favorirà intermezzi temporaleschi in un contesto di spiccata variabilità. Le temperature risulteranno più gradevoli con valori di caldo più sopportabile. Ecco una stima delle temperature massime previste sull'Italia mercoledì 17 luglio:

Sintesi previsionale da sabato 13 a venerdì 19 luglio:



Sabato 13 rovesci e temporali in marcia da nord verso sud, lungo i versanti adriatici. Nubi di passaggio altrove. Flessione termica.



Domenica 14 ultime note di instabilità al mattino su basso Adriatico e Jonio, migliora in giornata. Aumento dell'instabilità sul nord-ovest in serata. Temperature stazionarie.



Lunedì 15 rovesci e temporalisulle regioni del nord e lungo i versanti di medio-alto Tirreno. Nubi di passaggio altrove. Temperature in flessione sulle regioni occidentali.



Martedì 16 instabilità sui rilievi del centro e del sud, migliora al nord. Temperature gradevoli.



Mercoledì 17 insiste instabilità sulle regioni del Mezzogiorno, tempo migliore altrove. Temperature stazionarie.



Giovedì 18 e venerdì 19 l'instabilità resta confinata nele ore pomeridiane sui rilievi. Più sole lungo le coste. Temperature in lieve ripresa.