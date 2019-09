Meteo a 7 giorni: Alcuni giorni di tempo instabile, poi...

Una circolazione di aria più fresca ed instabile di origine nord-atlantica ha conquistato da poche ore le regioni centrali e settentrionali, portando una condizione di instabilità diffusa soprattutto al centro ed al nord. Una diminuzione piuttosto sensibile della temperatura si fa sentire sulle regioni settentrionali ed in parte su quelle centrali. Nei prossimi giorni è previsto lo sviluppo di nuovi temporali che potranno interessare ancora il centro ed il nord a più riprese. Nel complesso i modelli ipotizzano il passaggio di almeno altre due perturbazioni entro i prossimi 5 giorni; un corpo nuvoloso è previsto nel fine settimana, poi una nuova perturbazione potrà interessare il nostro Paese anche nella giornata di martedì, con fenomeni più diffusi. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 8 settembre:

In questo panorama di tempo instabile, le temperature di risulteranno piuttosto fresche con valori inferiori alla media particolarmente evidenti sulle regioni settentrionali. In generale farà più fresco su tutto il Paese potremo dire conclusa la stagione estiva così come l'abbiamo potuta sperimentare sino a questo momento. A tal proposito, ecco la previsione sulle anomalie di temperatura al suolo previste dal modello americano per la giornata di martedì:

Spingendo il nostro sguardo alla metà della prossima settimana, dopo aver a lungo indugiato sul continente europeo, la circolazione di bassa pressione responsabile del fresco e dell'instabilità di queste giornate, scivolerà rapidamente verso le regioni di Mezzogiorno, sotto la spinta di un forte anticiclone in rapido rinforzo. Il tempo migliora rapidamente al nord, mentre l'instabilità potrebbe concentrarsi sulle regioni del Mezzogiorno. Ecco la previsione del modello americano riferita al prossimo giovedì:

Sintesi previsionale da sabato 7 sino a giovedì 12:

Sabato 7 giornata di cielo irregolarmente nuvoloso al cento ed al nord, con nuovi temporali in arrivo entro sera. Clima fresco.

Domenica 8 nuova fase di tempo instabile al centro ed al nord con temporali e precipitazioni. Ancora clima fresco.

Lunedì 9 giornata interlocutoria con tempo variabile e temperature gradevoli.

Martedì 10 nuova perturbazione con precipitazioni al nord e poi anche al centro. Lieve flessione termica.

Mercoledì 11 e giovedì 12 l'instabilità si trasferisce al centro e poi al sud, mentre il tempo migliora al nord.