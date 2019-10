Meteo a 7 giorni: al nord e sul Tirreno ad intervalli piogge autunnali

A piccoli passi dentro l'autunno vero. Potrebbe essere questo il titolo più indicativo per illustrare la situazione prevista. Le saccature di origine atlantica proveranno ad erodere il bordo occidentale dell'anticiclone già durante il fine settimana, inserendo una sorta di tapis-roulant in grado di far transitare corpi nuvolosi in serie sul nord Italia e in parte lungo il Tirreno, sia pure ad intervalli.

Ne deriverà un tempo spesso uggioso su queste zone, caratterizzato ad intermittenza da qualche precipitazione, ma a tratti anche da alcune schiarite, specie nelle ore centrali del giorno. In Adriatico, causa schermatura appenninica, e al sud, causa parziale protezione dell'anticiclone, non dovrebbero invece verificarsi precipitazioni degne di nota.



Una configurazione barica del genere solitamente porta temperature nel complesso miti e tanta umidità sul territorio. Non si vede comunque ancora la grande saccatura incisiva, in grado di rivoluzionare completamente il tempo nell'area mediterranea.



La si scorge per la verità nel lungo termine in qualche emissione un po' estrema, ma ancora non è il momento di sperimentare il classico "tempestone" in grado di spingerci nel tardo autunno, del resto è anche presto per vivere questa esperienza.



Cominciamo dunque ad apprezzare questi sforzi dell'Atlantico di non lasciarci tutto l'anno sotto la protezione di "madre anticiclone".







SINTESI previsionale sino a martedì 15 settembre:

mercoledì 9 ottobre: al nord e sulla Toscana nuvolosità irregolare, più compatta su Liguria di Levante ed arco alpino con qualche precipitazione sparsa, specie sulla fascia montana, pedemontana e il levante ligure, meno probabile su ovest Piemonte, bassa pianura ed Emilia-Romagna. Sul resto del centro nubi sparse ma senza fenomeni, soleggiato al sud, salvo residui annuvolamenti su Sicilia e Calabria jonica. Temperature in calo al nord e sulla Toscana.



giovedì 10 ottobre: al mattino ultime nubi sull'estremo nord-est ma in miglioramento, sereno al nord-ovest, nubi sparse lungo le regioni centrali tirreniche con locali piovaschi, ma con tendenza a miglioramento, schiarite su medio Adriatico e Sardegna, bel tempo al sud. Temperature in aumento.



venerdì 11 ottobre: bel tempo ovunque, locali nebbie notturne e mattutine sulle pianure del nord e nelle valli del centro. Temperature stazionarie, fresche al mattino, miti nel pomeriggio.



sabato 12 ottobre: bel tempo ovunque. Clima mite, classico sabato da ottobrata a Roma.



domenica 13 ottobre: nuvolaglia su Levante ligure, Valpadana centro occidentale, fascia prealpina in genere, per il resto soleggiato e sempre mite.



lunedì 14 ottobre e martedì 15 ottobre: al nord e sulle regioni centrali tirreniche, oltre che sulla Sardegna, spesso nuvoloso con qualche debole precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio nel pomeriggio, solo nubi sparse sul medio Adriatico, tempo ancora buono al sud, salvo addensamenti sulla Campania, temperature in calo nelle aree soggette a maggiore nuvolosità e precipitazioni.



