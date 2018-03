Meteo a 7 giorni: a tratti PIOGGIA ma temperature miti

Non si è ancora esaurita la spinta delle correnti da ovest che è seguita alla fase fredda orientale di fine febbraio. Per la verità sembra quasi un "fiume in piena" che seguita a determinare il rapido di fronti non particolarmente intensi tra nord e centro, molto meno sulle nostre regioni meridionali.



Sarà così anche per tutti i prossimi 7 giorni, sebbene in un contesto anche favorevole a momenti soleggiati ed asciutti, specie al sud e con un'appendice decisamente primaverile tra giovedì 8 e la prima parte di sabato 10 su mezza Italia.



Domenica 11 un fronte un po' più attivo transiterà tra nord e centro portando con è aria un po' più fredda.



La prossima settimana altri fronti giungeranno da ovest raffreddando un po' di più l'ambiente, ma senza determinare un vero ritorno del freddo, semmai di altre precipitazioni, ma con quota neve sempre un po' alta lungo le Alpi, "proibitiva" per l'Appennino.



E quelle belle nevicate marzoline di un tempo anche a quote basse? Possibile che arrivino entro fine mese o anche ad aprile, come anche che non arrivino proprio. Nessun anno si comporta in modo "canonico" e ripetitivo. La statistica non dà alcuna garanzia che un evento si manifesti con ragionevole certezza, così come risulta impossibile "imbrigliare" le temperature costantemente nell'ambito della media.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI marzo:

mercoledì 7 marzo: passaggio di un fronte con qualche pioggia tra nord, centro, Campania e Calabria tirrenica in movimento da ovest verso est, sul resto del sud irregolarmente nuvoloso ma asciutto, salvo piovaschi su nord Sicilia. Locali temporali sul Tirreno. Complessivamente mite, specie al centro e al sud.



giovedì 8 marzo: dapprima un po' di sole ovunque, salvo locali nebbie sul settentrione ma anche nelle valli del centro, poi nubi in arrivo su Toscana e Liguria con qualche debole pioggia possibile entro sera. Sempre relativamente mite al nord, mite altrove.



venerdì 9 marzo: tempo simile con nuvolaglia irregolare, schiarite soprattutto al sud e lungo l'Adriatico, ma anche sul Piemonte, nubi basse tra Liguria e Toscana, sempre mite, quasi caldo per la stagione sulle isole.



sabato 10 marzo: nubi con piogge sparse al nord, specie su Liguria, alte pianure, zone alpine e prealpine con limite della neve oltre i 1500-1800m. Scarso il rischio di precipitazioni sull'Emilia-Romagna. Nuvolaglia al centro ma con schiarite e assenza di piogge. Spesso soleggiato al sud, clima molto mite al centro e al sud.



domenica 11 marzo: passaggio di un fronte freddo tra nord e centro con piogge e rovesci, specie a ridosso delle montagne; al centro fenomeni soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche, più sporadici altrove. Limite della neve in calo sino a 1200m sulle Alpi. Al sud passaggi nuvolosi ma secco. Temperature in calo quasi ovunque.



lunedì 12 e martedì 13 marzo: parziali annuvolamenti ma in un contesto spesso soleggiato e nel complesso ancora mite.