Meteo a 7 giorni: a tratti moderato maltempo

L'autunno sta tornando a fare l'autunno. Per ora l'inverno può attendere. Questo non significa che manchino gli episodi di maltempo, che nei prossimi giorni tuttavia non dovrebbero assumere caratteristiche tali da determinare nuovi dissesti al territorio.



Il mare infatti si va gradualmente raffreddando: le perturbazioni in arrivo non sembrano destinate ad insistere troppo sul territorio e non si prevedono depressioni così profonde da generare venti tempestosi.



C'è da notare però che la stagione delle trombe marine non è ancora terminata: pertanto è logico attendersi ancora qualche fenomeno del genere in arrivo dal mare verso la linea di costa, essenzialmente a ridosso delle coste del meridione.



Un fronte è atteso per mercoledì, un secondo tra venerdì e sabato: entrambi dovrebbero coinvolgere maggiormente il nord e le regioni centrali, specie del versante tirrenico.



Domenica è atteso l'inserimento di aria più fresca da ovest con riflessi instabili al sud, mentre tra lunedì e martedì potrebbe approfondirsi una depressione mediterranea, alimentata da aria più fredda in parziale discesa dal nord Europa. In questo caso il peggioramento riguarderebbe un po' tutto il Paese, ma soprattutto nei termini di una generale instabilità.



Le temperature rimarranno su valori piuttosto miti al centro e soprattutto al sud, un po' più bassi al nord, dove comunque non farà particolarmente freddo.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 27 NOVEMBRE:

mercoledì 21 novembre: al nord-ovest e sulle regioni centrali tirreniche nuvoloso con deboli precipitazioni intermittenti, neve oltre i 1000m circa su ovest Alpi, sul resto del nord e del centro da parzialmente nuvoloso a nuvoloso ma con scarso rischio di pioggia. Tempo migliore altrove.



giovedì 22 novembre: condizioni di generale variabilità, qualche rovescio passeggero a ridosso delle regioni centrali e della Sardegna, per il resto generalmente asciutto e mite.



venerdì 23 novembre: ripeggiora al nord-ovest, sulla Sardegna e le regioni centrali tirreniche con piogge sparse, nubi in aumento anche sul resto del nord e del centro e tendenza a piogge. Nubi sulla Campania ma senza piogge, almeno in parte soleggiato sul resto del sud. Temperature in lieve calo nelle zone soggette a pioggia.



sabato 24 novembre: al mattino tempo perturbato al nord, al centro e sulla Campania, migliora in Sardegna; nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni anche altrove; sul resto del sud variabile ma asciutto.



domenica 25 novembre: tempo variabile ma asciutto al nord e al centro; instabile al sud con rovesci sparsi e temporali, lieve calo termico, più sensibile al sud.



lunedì 26 e martedì 27 novembre: possibile fase depressionaria con tempo instabile sull'insieme del Paese, da confermare.



