Meteo a 7 giorni: a tratti maltempo sull'Italia, specie al centro e al sud, un po' freddo al nord

L'inverno proverà a lasciare una traccia sull'Europa in questa stagione. Lo sta per fare con un tentativo un po' modesto per la verità rispetto a quanto abbiamo osservato quando eravamo giovani, ma è pur sempre un tentativo, dopo un gennaio tra i più miti della storia.



Febbraio propone uno schema barico antico ma costruito male, con fondamenta che potrebbero volar via al primo soffio di vento da ovest, almeno che il muro che il freddo intende costruire non diventi un cordone d'acciaio, cosa che al momento proprio non si vede.



In Europa non mancheranno comunque situazioni nevose e punte termiche da vero inverno, almeno sino a giovedì 8 febbraio, poi è facile che il muro crolli e l'aria mite dilaghi sul Continente.



Sull'Italia il freddo (moderato) si concentrerà sul settentrione e molto marginalmente al centro, quasi non si avvertirà al sud, ma proprio l'interazione tra le masse d'aria di matrice mediterranea e la discesa di aria fredda di rientro dalla Francia dovrebbero originare una depressione al suolo, in grado tra lunedì 5 e mercoledì 7 di generare precipitazioni anche rilevanti su diverse zone del centro e del sud e qualche debole nevicata a quote molto basse al nord.



Tutto qui, le punte di -20°C a 1500m dovrebbero restare imbrigliate tra l'Ucraina e la Russia, incapaci di essere veicolate verso ovest da un'azione decisa e retrograda delle correnti.



Comunque l'importante è che ci sia dinamicità: tutte le precipitazioni sono preziose in questo periodo, l'inverno se vorrà stupirci bene, altrimenti guarderemo avanti.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 8 FEBBRAIO 2018:

venerdì 2 febbraio: al mattino precipitazioni su nord-est ed Emilia-Romagna con quota neve in graduale abbassamento sino a quote collinari, schiarite al nord-ovest, piogge e temporali al centro, dapprima sul Tirreno, poi anche in Adriatico, nubi e piogge sulla Campania, irregolarmente nuvoloso altrove.



sabato 3 febbraio: neve su est Emilia e Romagna tra la mattinata ed il primo pomeriggio, neve sul Carso ma migliora, schiarite sul resto del nord almeno parziali, perturbato al centro con piogge e temporali, ma anche neve a quote collinari nelle prime ore su Toscana, Umbria e Marche, graduale miglioramento già dalla mattinata sulla Toscana, piogge su Campania e Calabria tirrenica, piovaschi su Molise, Puglia, pochi fenomeni in Sicilia. Temperature in calo.



domenica 4 febbraio: instabile al sud con rovesci sul basso Tirreno, variabile al centro ma senza fenomeni di rilievo, schiarite al nord, ma in giornata nuovi annuvolamenti su Liguria, alta Toscana ed Emilia con rovesci in serata, nevosi oltre i 700m sui rilievi.



lunedì 5 febbraio e martedì 6 febbraio: al nord irregolarmente nuvoloso con qualche breve precipitazione, nevosa sino a quote collinari tra Emilia, basso Veneto, Friuli e Lombardia orientale oltre che sull'Appennino ligure di Levante, al centro tendenza a peggioramento piovoso su Toscana, Umbria, Sardegna, poi anche sulle rimanenti zone con rovesci sparsi, nevosi oltre i 700-1000m, al sud nubi e piogge in arrivo entro martedì su tutti i settori a partire da Sicilia e regioni tirreniche,



mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio: al nord irregolarmente nuvoloso con brevi rovesci anche a carattere nevoso a ridosso dei rilievi, freddo moderato, al centro moderatamente perturbato con neve oltre i 500-800m, al sud ampie schiarite sin da mercoledì.