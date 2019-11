METEO a 7 giorni: a tratti ancora perturbato, un po' freddo solo al nord

Una congiuntura barica ancora favorevole alle precipitazioni è quanto ci aspetta per i prossimi giorni sull'Italia, con un picco nel fine settimana (soprattutto secondo le stime del modello americano).



Si formerà infatti nel corso di sabato 16 una depressione sul medio Tirreno che raggiungerà la Liguria entro la mattinata di domenica, favorendo ulteriori precipitazioni che potrebbero interessare peraltro gran parte del Paese, risultando nevose sulle Alpi a quote anche basse, soprattutto ad ovest.



Forti temporali si prevedono sulla Toscana e il Levante ligure.



Tra lunedì 18 e martedì 19 un'altra depressione dispenserà maltempo al centro e al sud e marginalmente anche al settentrione; dopo una pausa attesa per mercoledì, tra giovedì e venerdì correnti umide meridionali annunceranno l'ingresso di una nuova perturbazione sul nord-ovest, l'alto e medio Tirreno, accompagnata da un deciso rialzo delle temperature al centro e al sud.



Nel complesso dunque ci attende un'altra settimana molto instabile di chiara stampo autunnale, per l'inverno c'è invece ancora tempo.



SINTESI GRAFICA sino a VENERDI 22 NOVEMBRE:

SINTESI previsionale sino a VENERDI 22 NOVEMBRE:

sabato 16 novembre: maltempo moderato al centro con piogge e rovesci temporaleschi, in estensione a Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul resto del nord irregolarmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità ma senza fenomeni sino a sera. Al sud nubi sparse e qualche rovescio sulla Campania, tempo migliore sul resto del meridione. Temperature in lieve calo al nord.



domenica 17 novembre: maltempo al nord e al centro con piogge e rovesci, limite della neve tra 700m ad ovest e 1200-1300m su est Alpi, instabile con rovesci o temporali sparsi anche al sud, specie sulla Campania. Ventoso al nord e al centro.



lunedì 18 e martedì 19 novembre: instabile su gran parte del Paese ma con precipitazioni in prevalenza concentrate lungo i versanti tirrenici e al centro-sud, più sporadiche al nord, dove comunque assumeranno carattere nevoso oltre i 900.1000m. Freddo umido al nord. Tendenza a miglioramento nel corso di martedì sul settentrione.



mercoledì 20 novembre: forse la giornata migliore della settimana con prevalenza di sole, pur con nubi di nuovo in arrivo lungo il versante tirrenico, la Liguria e la Sardegna. Temperature minime in calo, massime in aumento.



giovedì 21 novembre e venerdì 22 novembre: al nord-ovest e sull'alto e medio Tirreno nuvoloso con piogge e rovesci, limite della neve sulle Alpi occidentali in rialzo da 800 a 1300m, qualche pioggia anche in Sardegna, asciutto, in parte soleggiato e mite altrove.