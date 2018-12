Se si avverasse? Seconda decade di dicembre con FREDDO e NEVE su molte regioni

Non serve scomodare i run alternativi del modello americano per vedere il freddo e la neve sull'Italia durante la prossima settimana. Tuttavia, in questa sede, vi mostriamo il run più crudo in fatto di freddo e fenomeni imbastito questa mattina dal modello medesimo.

Vi ricordiamo che stiamo parlando di un'ipotesi estrema; seppur presa in carico da diversi run alternativi, si tratta di una tendenza poco probabile, valutabile al momento tra il 30 e il 35%.

L'afflusso gelido sull'Italia sarebbe possente, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dove potrebbero fare ingresso isoterme a 1500 metri comprese tra -8 e -10° nella giornata di mercoledi 12 dicembre; il tutto sarebbe accompagnato da tempo perturbato che genererebbe rovesci di neve fino in pianura, stante i geopotenziali in quota molto bassi.

Non si tratterebbe solo di un episodio singolo. Ecco come potrebbe rinnovarsi la perturbabilità da ovest con un nuovo impulso freddo che metterebbe sotto rovesci nevosi gran parte d'Italia nella giornata di venerdì 14 dicembre.

Resterebbero forse escluse solo le regioni meridionali e la Sicilia che beneficerebbero comunque di precipitazioni nevose a quote di media collina.

Nei prossimi giorni vedremo se questa situazione prenderà piede tra le maglie del modello o sarà destinata a perdersi nelle nebbie del Fantameteo.