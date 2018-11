Se si avverasse? NEVE copiosa e GELO su mezza Italia!

Prima di tutto, una premessa fondamentale. Le carte che state per vedere rappresentano un'ipotesi estrema confezionata questa mattina dal modello americano; deve quindi essere presa con il giusto distacco in quanto le possibilità di realizzo sono molto basse, attorno al 20%

Da notare che non si tratta dell'unica ipotesi estrema verso il gelo e il freddo; il modello di oltre oceano questa mattina ne presenta diverse, sia verso il freddo che verso il tempo perturbato in Italia.

Ecco un'ipotesi estrema del modello americano per martedi 27 novembre. Una carta del genere farebbe la felicità di tutti gli appassionati di neve e gelo (che non sono pochi), ma metterebbe in crisi i trasporti e la vita dell'Italiano medio, specie al centro e al nord.

Maltempo diffuso con neve copiosa in pianura al nord e sicuramente su buona parte del centro, alla luce di temperature davvero basse.

Ecco le temperature a 1500 metri che accompagnerebbero l'evento perturbato in questione.

Una lunga lingua gelida si estenderebbe dal nord est Europa fino alla Penisola Iberica, ponendo sotto un gelido abbraccio nevoso quasi tutto il nostro Continente.

Vedremo se questa ipotesi verrà ancora vagliata nei prossimi giorni dal modello americano o se sarà destinata a perdersi nelle nebbie del Fantameteo.