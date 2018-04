Se si avverasse? Fine mese con tempo instabile e freddo sull'Italia...

La fase molto mite e stabile attesa durante la settimana ci accompagnerà probabilmente fino al prossimo week-end.

A seguire entriamo in un campo minato: molte sono le strade che la natura potrà seguire, compresa quella di un ritorno a condizioni instabili e più fredde sullo Stivale.

Ci auguriamo ovviamente che ciò non succeda, ma a tal proposito vi mostriamo due ipotesi estreme imbastite questa mattina dal modello americano per la fine di aprile.

Vi ricordiamo che tali mappe hanno una affidabilità molto bassa (attorno al 20%) e non devono quindi essere intese come una previsione in senso stretto.

Secondo queste mappe, entro la fine del mese si tornerebbe nel "blu" dell'instabilità (prima mappa) e anche del freddo (seconda mappa).

Tutto dipenderà da cosa succederà in Atlantico. Come si può notare, situazioni estreme di questo genere prevedono un blocco anticiclonico più o meno coriaceo in Oceano in grado di veicolare masse d'aria fredda ed instabile sulla nostra Penisola.

Vedremo che strada seguirà la natura nei prossimi giorni; teniamo comunque presente che un eventuale ritorno freddo è al momento poco quotato, ma comunque presente in alcune corse alternative del modello di oltre oceano.