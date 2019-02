MODELLO AMERICANO: scenari FREDDI ancora possibili? Solo nelle ipotesi estreme...

La pietra scartata dai costruttori può diventare "testata d'angolo"? E' possibile, ma in questo caso ci crediamo davvero poco.

E' lecito comunque mostrare come l'inverno, quello vero, resti ancora vivo nelle nebbie più profonde del lungo termine...e per di più sotto le spoglie di un'ipotesi estrema.

Possibilità di realizzo? Beh, se proprio vogliamo dare una percentuale possiamo anche provarci, affibbiando un 10% alla prima cartina che vedete a lato.

Se questa mappa divenisse reale l'inverno tornerebbe di gran carriera a fine mese specie sul nord Italia e l'Europa centrale, con tutte le conseguenze del caso.

Qualche ipotesi estrema del modello americano opta anche per una fine del mese perturbata, ma solo relativamente fredda, come la seconda mappa proposta (valida per mercoledi 27 febbraio).

Sarebbe comunque una bella festa bianca (che non farebbe di certo male) sia per le Alpi che per l'Appennino centro-settentrionale con il freddo "crudo" che passerebbe solo sull'Europa centro-settentrionale.

A questa mappa affibbiamo il 15% di possibilità di realizzo...meglio di nulla, no?