Inizio dicembre col botto? Episodio FREDDO e NEVOSO?

Magari non sarà cosi spettacolare come lo mostrano alcune emissioni del modello americano, ma non sembra nemmeno una sparata fine a se stessa. Uno scambio meridiano di calore è quello che il modello sembra volerci segnalare da qualche giorno per l'esordio del mese di dicembre.



Guardate l'anomalia pressoria negativa prevista per domenica 1° dicembre da questa particolare emissione del modello americano a 5500m sulla verticale del centro Europa e dell'Italia:

L'impianto barico che si sposa con questo tipo di mappa è il seguente:

Una situazione del genere naturalmente determina la formazione di un minimo pressorio nel Mediterraneo con conseguenze perturbate su tutta l'Italia a partire da nord e neve a quote basse, occasionalmente anche sotto i 500m al nord e nelle zone interne del centro.



Ecco infatti le temperature che accompagnerebbero l'affondo a 1500m:

Che probabilità ci sono che questo affondo prenda corpo dai primi di dicembre? Per ora solo il 15% ma seguiteremo a monitorare tutte le emissioni del modello americano per capire se questa linea di tendenza dovesse mettere radici...