ZOOM maltempo: ecco le aree più coinvolte sino a domenica!

Tanta pioggia è ancora in arrivo sulla Penisola nel corso dei prossimi giorni. L'acme del maltempo sia avrà tra venerdì e domenica, quando le precipitazioni risulteranno a tratti abbondanti al nord e lungo le centrali regioni tirreniche, Sardegna e Campania comprese.

Il guasto annunciato da ovest tra le 19 di giovedì 14 e le 15 di venerdì 15 novembre dispenserà precipitazioni abbondanti al nord e sulle centrali tirreniche, specie a ridosso dei rilievi, a carattere nevoso anche sotto i 1000m, addirittura sin verso i 500m nel Cuneese, guardate le mappe per rendervi conto da soli della quantità prevista rispettivamente tra le 12 e le 24 di giovedì e le successive 12 ore secondo il modello europeo, si notano per venerdì accumuli importanti su nord-est, ovest Sardegna, Toscana e Lazio. Da notare, qui non riportato, un prologo temporalesco sulla Campania per giovedì pomeriggio:

E la NEVE? Sono stimati dai 30 ai 50-60cm di neve fresca in 24 ore oltre i 1500m sulle Alpi, dai 15 ai 30 cm tra 600 e i 1400m a seconda dell'esposizione. Il limite della neve varierà tra i 700-800m ad ovest e 900-1000m in media procedendo verso est, ma con limite molto più basso in alcune vallate superiori o più strette, in particolare nel Cuneese, ecco la mappa degli accumuli previsti dal modello europeo nell'arco di tutto l'episodio perturbato, prendete sempre questi valori con beneficio d'inventario, poiché spesso risultano un po' sovrastimati:

Un secondo e rilevante episodio perturbato è previsto tra sabato sera 16 novembre e domenica 17 novembre con tanta PIOGGIA al nord e al centro e ancora neve sulle Alpi mediamente oltre i 700-900m ed accumuli compresi tra 25 e 40cm di neve fresca oltre i 1500m, ma tale evento a livello nevoso è ancora da inquadrare meglio, sia termicamente che in termini di apporti previsti. Qui la stima delle piogge tra le 21 di sabato e le 09 di domenica, notate il picco sulle Venezie: