ZERO TERMICO: in lieve calo, ma sempre oltre i 2000 metri in italia

La mappa a lato mostra l'altezza dello zero termico in metri prevista per le ore centrali di domani, martedi 19 febbraio sulla verticale dell'Italia.

Ricordiamo che con il termine ZERO TERMICO si intende l'altezza alla quale si raggiungono gli 0° in aria libera, quindi escludendo i fenomeni di inversione termica presenti a livello del suolo (si legga questo articolo per maggiore chiarezza: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/alta-pressione-e-inversioni-termiche-terreno-fertile-per-l-inquinamento-nelle-nostre-citt-/77643/)

L'isoterma di 0° si presenterà a quote decisamente primaverili e compatibili con il mese di aprile; sulle Alpi sarà compreso tra i 2200 metri delle Alpi occidentali e i 2500 metri delle Alpi orientali; permarrà quindi elevato il rischio di valanghe lungo tutta la chiostra montuosa.

Sul resto d'Italia lo zero termico si assesterà in media tra i 2300 e i 2400 metri...un valore altimetrico che seppure in lieve calo rispetto agli ultimi 2 giorni, risulta davvero elevato.