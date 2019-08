Zanzare; come possiamo proteggerci da questo fastidioso insetto?

Le zanzare rappresentano per tutti noi un grande fastidio durante la stagione estiva, rovinano i nostri momenti di relax all'aria aperta, provocando fastidiosi pruriti nella nostra pelle. Le punture di questo insetto sono provocate dagli esemplari femmina che hanno bisogno del sangue per la deposizione delle uova. I maschi vantano delle dimensioni molto maggiori, suscitando in noi repulsione, in realtà sono innoqui, volano di fiore in fiore alla ricerca di nettare e vengono definiti degli impollinatori. A pungere sono quindi soltanto gli esemplari femmina. Molti di noi tuttavia non sanno che le zanzare sono anche degli importanti vettori per alcune malattie, il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato una serie di rimedi per metterci in guardia da questi insetti.

Le zanzare hanno bisogno di acqua per potersi riprodurre, eliminare i contenitori inutili e mettere al riparo dalla pioggia tutto quello che può raccogliere acqua piovana, rappresenta senz'altro una buona abitudine . Ricoprire con delle zanzariere vasche, bidoni serbatoi dove si raccoglie l'acqua piovana. L'utilizzo dei pesci rossi rappresenta altresì una buona strategia, in quanto alcune specie si nutrono delle larve di zanzara, limitando la popolazione. L'utilizzo di prodotti larvicidi nei ristagni d'acqua non eliminabili, può rappresentare un ulteriore aiuto.

Nell'ambiente di casa per proteggersi da questo insetto possiamo utilizzare zanzariere oppure spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico. Sta diventando di moda anche l'utilizzo di insetticidi elettrici.



Nel frattempo, volgendo il nostro sguardo dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, Massachusetts, è stato diffuso un allarme per la diffusione di un virus mortale trasmesso proprio dalle zanzare. Il virus è stato studiato dal Dipartimento della Salute nello stato della Florida, si tratta di encefalite equina orientale , i distretti colpiti includono il cervello, provocando edema e infiammazione.