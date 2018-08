Weekend perturbato su diverse regioni, poi torna il sole ma non ovunque

Le condizioni atmosferiche sul Mediterraneo centrale, stanno per subire una profonda trasformazione; troviamo infatti una figura di bassa pressione che scivola lungo il fianco orientale dell'anticiclone delle Azzorre, portandosi velocemente dalla Francia verso il settentrione d'Italia, laddove nelle prossime ore è atteso un cambiamento del tempo a suon di temporali. A livello sinottico la nuova circolazione risentirà ancora della posizione invadente dell'alta pressione oceanica e così facendo la perturbazione sul nostro territorio avrà un'evoluzione molto rapida, scivolando di gran carriera dalle regioni settentrionali verso quelle centrali e poi l'area balcanica.



Venerdì e nella prima parte di sabato i temporali potranno interessare soprattutto le regioni del nord, mentre dal pomeriggio di sabato e poi gran parte di domenica, ne verranno interessate le regioni centrali, soprattutto il medio versante Adriatico e l'angolo di nord-est. E' previsto anche qualche fenomeno di forte intensità su Emilia Romagna, Veneto, Liguria di Levante, Toscana.



Il quadro termico generale sarà soggetto ad una diminuzione piuttosto significativa che entro domenica mattina si farà sentire soprattutto al nord ed al centro.



L'evoluzione relativa alla prima decade di settembre, riporterà ancora una modesta onda anticiclonica farsi strada faticosamente da ovest verso est entro la seconda metà della prossima settimana. In conseguenza di questo, prevediamo nuovamente un profilo delle temperature in aumento, sino a valori moderati di caldo, residua instabilità sui settori orientali.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it