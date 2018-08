WEEKEND: diversi temporali sono previsti sullo stivale, vediamo DOVE

Sono giornate di caldo molto intenso quelle che si stanno verificando in questi giorni su diverse aree d'Europa. Il vecchio continente è tenuto sotto scacco da una figura di ALTA pressione alimentata da aria molto calda di origine subtropicale africana. Le temperature sono particolarmente elevate sulla Penisola Iberica ma il caldo regala del filo da torcere anche sul nostro Paese. Nel frattempo una residua circolazione ciclonica in quota, interessa invece da molti giorni l'est Europa, l'Egeo e la Penisola Balcanica. Nei prossimi giorni questa circolazione ormai invecchiata, svolgerà un ruolo importante sul tempo previsto sul Mezzogiorno d'Italia.



Ebbene su questi settori infiltrazioni in quota di aria leggermente più fresca, saranno più che sufficienti a creare le condizioni adatte allo sviluppo di forti temporali soprattutto sui rilievi.



L'anticiclone, presentando il proprio punto cardine sull'Iberia, non riuscirà infatti a garantire una copertura completa su tutto il Paese, nell'ambito di un profilo termico generale caratterizzato comunque da temperature elevate, faranno quindi la loro comparsa manifestazioni di instabilità a sfondo temporalesco con episodi anche intensi.



Al sud il periodo di maggiore instabilità è previsto tra venerdì 3 e domenica 5 agosto, le regioni più coinvolte includeranno Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Temporali forti previsti anche sulla Sicilia ed occasionalmente sulla Sardegna. Questi temporali riuscianno occasionalmente a conquistare i settori costieri soprattutto durante le ore pomeridiane, dando luogo ad improvvisi e violenti scrosci di pioggia. Il beneficio sul lato termico sarà effimero e di breve durata.



