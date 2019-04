Weekend di Pasqua rovinato da una depressione sahariana

Dopo alcuni giorni di tempo piuttosto freddo ed instabile, il rinforzo di una figura anticiclonica, porta con sé un marcato rialzo delle temperature su tutto il Paese. Possiamo definirlo come il primo vero assalto della primavera alle latitudini meridionali d'Europa. L'elevato soleggiamento della seconda metà di aprile ha fatto il resto del lavoro, portando un aumento deciso delle temperature anche nelle zone interne. Per la prima volta dalla fine dell'inverno, è possibile concedersi le prime serate senza necessità assoluta di usare la giacca. La previsione del modello americano sulle anomalie di temperatura previste sabato pomeriggio, mette in luce valori sopra la media su quasi tutto il Paese:



Nei prossimi giorni, la figura di alta pressione che sta attualmente proteggendo il nostro Paese, sarà destinata ad attenuarsi, al suo posto troveremo una circolazione di bassa pressione piuttosto insidiosa. Il perno della depressione prevista nel weekend di Pasqua, sarà collocato sul continente africano, a cavallo tra la Tunisia e l'Algeria. Ne scaturirà un richiamo piuttosto deciso di venti meridionali, il protagonista assoluto della scena sarà il vento di Scirocco , il quale trasporterà una grande quantità di pulviscolo in sospensione nell'atmosfera. La previsione sulle piogge del modello americano riferita al lunedì di Pasquetta , mette in luce una situazione di tempo instabile sul bacino centrale del Mediterraneo. Una perturbazione è prevista attraversare da sud verso nord lo stivale italiano: