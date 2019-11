Week end tempestoso, con forti piogge, temporali e venti sui 100 km/h

Un flusso di correnti umide e instabili interesseranno la penisola nel corso di questo week end, con la formazione di una profonda saccatura nella giornata di Domenica.

Sarà un fine settimana dunque all'insegna del maltempo su gran parte del territorio, a ricordarci che siamo nel pieno dell'autunno. Anche se, in realtà, le temperature non saranno assolutamente rigide, al contrario risulteranno ancora miti sulle nostre regioni centro-meridionali per l'afflusso di correnti di libeccio e scirocco relativamente calde.

Vediamo le previsioni meteo più dettagliate per questo week end.

Sabato 2 Novembre - Tempo perturbato al centro-nord con piogge e temporali via via più diffusi. Fenomeni intensi su Liguria, Nord Toscana, già dalla mattinata. Fra pomeriggio-sera intensificazione dei fenomeni anche sull'area centrale tirrenica. Possibili nubifragi sul Lazio.Tempo che sarà più asciutto su Piemonte, regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sicilia. Clima fresco al Centro-Nord, mite invece su settori adriatici e Sud Italia, con massime fino a 22-24 gradi.

Domenica 3 Novembre - Giornata clou del maltempo. Piogge e temporali anche a carattere di nubifragio previsti sul Nord-Est (specie settori alpini-prealpini) e sulle regioni tirreniche, dalla Liguria di Levante fino alla Campania.Tempo più variabile su Piemonte e regioni adriatiche, con nuvolosità e locali precipitazioni in genere di debole entità. Temperature senza variazioni di rilievo.