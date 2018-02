WEEK-END: le prospettive secondo il MODELLO EUROPEO

Cosa bolle in pentola per il secondo fine settimana di febbraio in Italia? La situazione dovrebbe migliorare al nord e su parte del centro, mentre il meridione resterà sotto tempo instabile con piogge in pianura e neve in Appennino.

La prima mappa mostra la situazione attesa nelle prime ore di sabato 10 febbraio . La depressione sarà posizionata tra la Sicilia e la Calabria, ma le sue spire metteranno sotto piogge, temporali e rovesci molte zone del meridione, ad eccezione forse della Campania.

Precipitazioni saranno possibili anche tra Marche e Abruzzo, con neve sopra i 600-700 metri, per il resto il tempo dovrebbe migliorare (al nord e sul Tirreno dovrebbe esserci il sole). Temperature in moderato calo ovunque.

Domenica 11 febbraio la depressione migrerà dal meridione verso la Penisola Ellenica, esponendo l'Italia a correnti relativamente fredde da nord-est (seconda mappa).

Al nord, sulla Sardegna e lungo il Tirreno la domenica dovrebbe essere soleggiata, ma freddina. Lungo il versante adriatico e soprattutto al meridione tempo ancora instabile con rischio di rovesci e neve già sui 600-700 metri in Appennino.

Ventilazione ovunque in rinforzo da nord-est con mareggiate lungo il litorale adriatico.

