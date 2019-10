Week-end con Sole e caldo estivo, temperature vicine ai 30 gradi

È appena cominciato un week-end dal sapore più estivo che autunnale, nonostante ci troviamo ormai nel cuore di ottobre. L'alta pressione ha totalmente conquistato la nostra penisola e sta regalando tempo molto stabile e anche qualche nebbia, come logico che sia in questo periodo dell'anno.

PREVISIONI METEO 12 OTTOBRE 2019 - La giornata di oggi si presenterà stabile su tutto il territorio italiano. Poco o nulla da segnalare se non le solite nebbie notturne o nubi basse in pianura Padana, soprattutto in serata, e sul versante tirrenico. Questi addensamenti saranno più probabili in Liguria, Toscana e Sardegna, e non daranno luogo a precipitazioni. Tanto Sole sul nord-est, sul lato adriatico e al sud dove vivremo una giornata praticamente estiva.Le massima si porteranno generalmente tra i 24 e 29°C, mentre al nord non andranno oltre i 22-23°C.

E domani? Anche la giornata di domenica si rivelerà quasi estiva su gran parte d'Italia. Probabilmente giungerà qualche nube in più sul Tirreno e al nord, ma nel complesso il tempo sarà stabile e molto mite, a tratti caldo.