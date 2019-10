Week end con l'anticiclone africano, fino a 26-28 gradi!

Dopo il transito di una perturbazione atteso nelle prossime ore al Nord e residui fenomeni di instabilità all'estremo Sud, l'Italia tornerà ad essere interessata da un'area di alta pressione.

Da domani fino a (tutto) il week end vivremo una fase di generale stabilità atmosferica dettata da un promontorio anticiclonico di spiccata matrice nord-africana.

Questa massa d'aria calda e stabile che andrà estendendosi sulla nostra penisola determinerà temperature al di sopra della media quasi ovunque, a tratti di stampo tardo-primaverile.

Il tempo nel fine settimana

Sia la giornata di Sabato che quella di Domenica saranno caratterizzate da condizioni meteo stabili. Il sole sarà il protagonista numero uno, soprattutto Sabato. Un aumento della nuvolosità (per nubi alte in arrivo da Ovest) caratterizzerà la giornata di Domenica, specialmente sulle regioni centro-settentrionali, ma sempre in un contesto asciutto.

Le temperature, come detto, risulteranno sopra la media. Avremo valori massimi diurni molto miti, mentre i valori minimi potranno scendere di diversi gradi, con una escursione termica fra giorno e notte spesso marcata.

Le temperature massime si attesteranno all'incirca fra i 19-23 gradi al Settentrione, 22-25 gradi al Centro, 22-26 gradi al Sud. Localmente si potranno raggiungere, in particolare nella giornata di Domenica, anche punte di 27-28 gradi, su Sardegna, Sicilia, e alcune zone del Sud peninsulare come in Campania e ed entroterra pugliese.