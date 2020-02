Week-end con l'alta pressione in Italia, ondata di gelo e neve in Turchia!

La perturbazione artica che nei giorni scorsi ha interessato l’Italia, anche con parecchi danni al sud a causa dei venti tempestosi di tramontana, si è diretta sull'est Europa grazie alla spallata ricevuta dell'anticiclone delle Azzorre.



La cupola anticiclonica in questi minuti sovrasta tutta la nostra penisola e ha riportato il bel tempo, seppur con qualche grado in meno rispetto al mite inizio di febbraio. Quella perturbazione si è diretta dapprima sulla Grecia e successivamente sulla Turchia, dove è riuscita a richiamare una massa d'aria nettamente più gelida proveniente dalla Russia. L'aria gelida ha valicato il mar Nero e nella scorsa notte ha raggiunto la Turchia dove ha portato una notevole ondata di freddo e neve sino in pianura e sulle coste.

La neve ha raggiunto anche Istanbul dove troviamo un lieve accumulo, mentre la situazione più critica e sulle aree centro-orientali della Turchia dove nevica da diverse ore e continuerà almeno sino a domani. Si prospettano importanti accumuli nevosi sin sulle coste, tutto con temperature gelide, inferiori allo zero:





E in Italia?

Poco o nulla da segnalare sia per oggi che per domani: il fine settimana si rivelerà stabile ovunque eccezion fatta per le solite nubi basse su Liguria e Toscana. Domani si svilupperanno anche foschie e nebbie in pianura Padana. Tanto Sole sulle regioni adriatiche, al sud e sui rilievi.