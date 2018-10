WEEK-END: come sarà la DOMENICA?

Con l'arrivo del fine settimana una figura di bassa pressione ricolma d'aria fredda in quota, scivolerà di gran carriera verso il bacino occidentale del Mediterraneo. Ne trarrà origine un'ampia saccatura responsabile di forte maltempo che a fasi alterne tra sabato e lunedì, colpirà il centro ed al nord. Nell'ambito di domenica troveremo un fronte perturbato ormai già sviluppato ed esteso lungo il nostro territorio. Alcuni settori potrebbero ricevere quantità elevate di pioggia e non sono escluse locali manifestazioni temporalesche.



Nella notte tra sabato e domenica ne verranno interessate le regioni di nord-ovest con precipitazioni diffuse e più intense sui contrafforti montuosi esposti, mentre saranno ancora in attesa i settori nord-orientali ed il centro Italia.



Durante la mattinata domenicale, tendenza a piogge sul Triveneto, la Toscana ed il Lazio. Nelle ore pomeridiane i fenomeni tenderanno ad estendersi anche alla Campania ed alla Calabria. Su queste due ultime regioni saranno possibili dei forti temporali. Nel frattempo qualche schiarita effimera raggiungerà invece le regioni di nord-ovest.



In questo panorama previsionale, le regioni del sud, soprattutto i versanti jonici e basso adriatici, resteranno in gran parte all'usciutto e potranno sperimentare soltanto il passaggio di qualche addensamento nuvoloso irregolare.



Da segnalare le temperature che sul Mezzogiorno subiranno una risalita piuttosto decisa a causa del rinforzare dello Scirocco caldo. Valori gradevoli anche al centro ed al nord ma in un contesto umido e spesso piovoso.



Seguite gli aggiornamenti su meteolive.it