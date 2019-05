Week end col maltempo: piogge, temporali e clima autunnale su gran parte d'Italia

Una nuova perturbazione è in arrivo sull'Italia e determinerà un peggioramento del tempo. Il week end che ci apprestiamo a vivere sarà nuovamente all'insegna dell'instabilità su gran parte d'Italia, in particolar modo al Nord e al Centro, per effetto di una vasta area depressionaria estesa dall'Atlantico all'area mediterranea.

Domani, Sabato 18 Maggio, avremo precipitazioni diffuse sul Settentrione e sulle regioni centrali fin dal mattino. I fenomeni risulteranno anche temporaleschi, in particolar modo sui settori tirrenici e sull'Emilia Romagna. Fra tarda mattina e ore pomeridiane si avrà la fase più instabile della giornata, con piogge e rovesci estesi e localmente intensi. Al Sud Italia il tempo sarà invece più clemente, tutto sommato stabile. Avremo però un aumento generale della nuvolosità con pochi spazzi soleggiati. Le temperature risulteranno stazionarie o in lieve calo al centro-nord, complice la copertura nuvolosa e le piogge. Il clima sarà più di stampo autunnale che primaverile, in particolar modo sul Nord Italia. Temperature invece in locale aumento all'estremo Sud.

Nella giornata di Domenica 19 Maggio, persisterà il maltempo sulle regioni centro-settentrionali: piogge e temporali bagneranno gran parte del Nord e delle regioni centrali, specie zone interne. Piogge che risulteranno mediamente più abbondanti sul Triveneto e sulle regioni adriatiche. Al Sud Italia il tempo sarà ancora nel complesso stabile, con spazzi soleggiati anche maggiori rispetto alla giornata di Sabato; tuttavia qualche rovescio potrà arrivare dal pomeriggio su Campania, Molise, Puglia centro-settentrionale. Le temperature saranno all'incirca stazionarie. Clima sempre molto fresco al centro-nord.