WEEK-END BRUMOSO su alcune regioni, per altre quasi ESTIVO

Quando si instaura un flusso di correnti da ovest a ridosso delle Alpi che fa transitare sul centro Europa un trenino di perturbazioni, aria umida nei bassi strati viene richiamata dal mare da sud ovest in direzione della Liguria di Levante, della Valpadana centrale ed orientale, sulle Prealpi e su parte della Toscana e dell'Emilia.

Ne derivano su queste zone condizioni di cielo spesso nuvoloso e lungo le coste e i primi rilievi può anche cadere un po' di pioggia, in pianura spesso si assiste a brevi piovaschi se la stagione è già "avanti", cioè nel pieno autunno, altrimenti il tempo rimane in prevalenza asciutto e il soleggiamento più forti delle ore centrali dissipa in parte la nuvolosità.



I fenomeni principali legati alle perturbazioni insistono invece oltralpe e si trasferiscono abbastanza rapidamente da ovest verso est.



E sul resto d'Italia? Sulle Alpi transita della nuvolosità irregolare, per il resto chi rimane fuori dal tiro dell'aria umida da sud ovest si gode un po' di sole come ad esempio il Piemonte e l'ovest della Liguria, il medio Adriatico e in genere il meridione, poiché protetto dall'alta pressione.



Proprio su gran parte del centro e del sud ci aspettiamo anche temperature abbastanza elevate nei valori massimi, dal sapore estivo nel cuore del pomeriggio.



Un fine settimana poco vivace insomma ma comunque penalizzante per alcune regioni (soprattutto per coloro che mal sopportano il buio di certe giornate uggiose e hanno smesso di definirle intime).