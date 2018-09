VORTICE POLARE: guardate che DIFFERENZA tra 10 giorni!

Il vortice polare appare al momento piuttosto modesto nella sua struttura a 5500m ma capace comunque di incidere sul tempo del nord America, molto meno su quello dell'Europa.



Molto diverso però il discorso tra una decina di giorni: il vortice polare in terza decade di settembre diverrà molto più profondo ed esteso, capace di conquistare una gran fetta delle terre polari e di incidere in parte anche alle nostre latitudini.



In pratica il flusso perturbato atlantico si abbasserà di latitudine e anche l'Italia potrà essere interessata dal passaggio di perturbazioni.



Sino ad allora invece l'Europa mediterranea potrà godersi ancora uno scampolo d'estate.



Vedremo poi ad ottobre quale sarà lo stato di salute di questa figura barica determinante per l'andamento del tempo nel semestre freddo sul Continente.