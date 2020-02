Vortice polare compatto? Una MANNA per i GHIACCI ARTICI...

L'artico sta male, ma paradossalmente potrebbe stare meglio dopo l'inverno appena passato.

Il freddo è rimasto accorpato per quasi due mesi in sede artica, sotto l'egida di un vortice polare chiuso e ben compatto; le continue correnti zonali hanno consentito pochi scambi meridiani nord-sud ed il freddo è rimasto confinato sul polo.

Tutto ciò ha favorito una ripresa dei ghiacci dell'artico che fino a due mesi fa erano ridotti allo stremo, reduci da un'estate terribile (da questo punto di vista) e dallo scorso inverno dettato da fenomeni di riscaldamento stratosferico che si sono poi riverberati con una scarsa compattezza del vortice polare troposferico.

Il grafico dell'estensione media dei ghiacci artici dal 1980 ad oggi fa impressione! Notate come lo scorso anno (il 2019) l'estensione del ghiaccio a livello dell'artico è arrivata ai minimi storici, con poco piu di 13 milioni di chilometri quadrati di superficie ghiacciata.

I mesi invernali (dicembre e soprattutto gennaio) hanno portato fortunamente ad un recupero del ghiaccio per via della compattezza del vortice polare. Al momento siamo attorno ai 14 milioni di chilometri quadrati di superficie ghiacciata, grossomodo come nel 2015. Possiamo quindi affermare che l'inverno in essere stia aiutando l'artico a recuperare un po' del ghiaccio perduto.

Quando potrà servire questo recupero? Tutto dipenderà dalla prossima estate. Se la prossima stagione calda promuoverà scenari da NAO POSITIVA, ovvero con geopotenziali piu bassi in sede artica, si arriverebbe alle porte del prossimo semestre freddo con una maggiore quantità di ghiaccio (e di conseguenza di freddo) a livello del Polo; tutto ciò darebbe maggiore dinamicità al clima delle medie latitudini, scoraggiando pattern anticiclonici fissi.

Qualora l'estate fosse governata (come avvenuto lo scorso anno) da condizioni di NAO NEGATIVA, ovvero con geopotenziali elevati in sede artica, tutto il "lavoro" fatto questo inverno verrebbe VANIFICATO in pochi mesi, senza cambiamenti sostanziali delle configurazioni bariche presenti attualmente alle medie latitudini.