Vortice depressionario sul nord Africa, vento e un po' di pioggia sulle isole maggiori, bello altrove

Il vortice di bassa pressione sviluppatosi ben 2 giorni fa sul nord Africa continua a stazionare in loco, tra Tunisia e Canale di Sicilia, dove sta causando maltempo a tratti molto incisivo. I fenomeni più intensi sono in atto tra Tunisia e Algeria dove piove quasi senza sosta da due giorni, ma il vortice sta provocando un guasto del tempo in parte sulle nostre isole maggiori e soprattutto sull'isola di Lampedusa.

Nel corso della giornata di oggi, 22 marzo 2019, questa perturbazione porterà ancora piogge deboli e intermittenti specie sulle zone più meridionali di Sardegna e Sicilia, in particolar modo sui versanti esposti come trapanese, agrigentino, ragusano, nisseno, sud Sardegna e cagliaritano. I fenomeni tuttavia tenderanno gradualmente ad indebolirsi nel corso della giornata stante il graduale affievolimento della depressione. Entro questa sera le piogge avranno totalmente abbandonato l'estremo sud.

Ecco la situazione vista dal radar in questo momento:

Sul resto d'Italia poco o nulla da segnalare : i cieli si presenteranno sereni per tutta la giornata e soffieranno anche deboli venti settentrionali (specie sul versante adriatico). Temperature in ulteriore lieve aumento al nord e sul versante tirrenico.