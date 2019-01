Visitare le isole Svalbard: istruzioni per l'uso

E' uno dei luoghi più remoti del nostro emisfero, a soli 1000 chilometri dal Polo Nord Geografico, visitare le Svalbard è un'esperienza unica. L'arcipelago è situato a ben 78° di latitudine nord. Il clima della zona si divide in due fasce distinte, costituite da un clima subartico tipico della costa occidentale che viene appena lambita dalla Corrente del Golfo e quindi presenta delle temperature più miti, il clima artico vero e proprio è tipico della zona nord-orientale ed è caratterizzato da temperature sotto lo zero tutto l'anno, completamente ghiacciato durante l'inverno.

Per chi volesse tentare l'avventura con un viaggio fai da te, le difficoltà non sono poche; Longyearbyen è l'unico vero insediamento umano della zona, offre tutti i confort, alberghi e ristoranti di lusso, supermercati e negozi di attrezzatura specifica da montagna.



Appena si esce dal perimetro della città, si entra ufficialmente nella zona rossa; il rischio di incontrare gli orsi polari è piuttosto elevato ed è necessario essere muniti di un fucile da utilizzare soltanto in caso di estrema necessità . Il fucile può essere richiesto tramite autorizzazione speciale, nella città di Longyearbyen. Per questa ragione le escursioni fai da te all'esterno del perimetro cittadino sono sconsigliate mentre è sempre meglio rivolgersi ad un tour guidato.