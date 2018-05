Violento temporale colpisce il veronese : tantissima grandine su Poiano [FOTO]

Forte grandinata nel veronese. Colpita in pieno Poiano, imbiancata dal ghiaccio.

Maltempo / L'instabilità pomeridiana continua ad avvolgere il nostro Paese e in maniera particolare le regioni del centro-nord dove insiste aria relativamente fresca alle medio-alte quote che entra in contrasto con la calura mattutina.

Anche oggi sono tanti i temporali a spasso per l'italia, soprattutto nelle zone interne dove troviamo i contrasti maggiori, in grado di generare cumulonembi decisamente alti e prorompenti, in grado di scatenare non solo forti acquazzoni ma anche grandinate. Coinvolto anche il Veneto nelle ultime ore, in particolare nel veronese dove si è sviluppato attorno alle 18.00 un vasto temporale.

La cella temporalesca ha innescato venti intensi, piogge e anche una grandinata decisamente violenta, molto simile a quella avvenuta ieri a Milano. La grandinata è durata diversi minuti e ha letteralmente imbiancato Poiano, frazione di Verona. In alcuni tratti si contano oltre 20 cm di accumulo, segno dell'incredibile violenza ed eccezionalità dell'evento.



Eloquenti le foto inviateci da Laura Berzacola, da Poiano :