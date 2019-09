Violento maltempo in Spagna: un tornado colpisce Guardamar del Segura (Alicante)

Vi abbiamo raccontato nelle ultime ore della forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sull'area sud-orientale della Spagna e nello specifico nell'area a Sud di Valencia.

Poco fa è arrivata un'altra testimonianza che vi mostriamo: un tornado si è formato nella località di Guardamar del Segura, nella provincia di Alicante.

Come si vede dalle immagini, il vortice ha percorso un tragitto a ridosso di una catena montuosa, non lontano da edifici e strade. Si registrano infatti alcuni danni materiali a causa delle raffiche di vento generate dal fenomeno atmosferico estremo. Non dovrebbero però esserci vittime o feriti.