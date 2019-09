Violenti temporali in Puglia: nubifragi tra Bari e Monopoli, fango nei lidi di Capitolo

Come avevamo preannunciato il maltempo sta colpendo diverse aree pugliesi da stamattina, in particolar modo la Puglia centrale tra Bari e Monopoli. Tra le 11.00 e le 13.00 si sono scatenati intensi temporali soprattutto sulle aree costiere e del primo entroterra: essi hanno prodotto ingenti nubifragi (con accumuli localmente superiori ai 30 mm in breve tempo), locali grandinate e numerosi fulmini.

L'area più colpita è quella tra Bari, Mola, Monopoli, Fasano e le aree interne dell'hinterland barese: i temporali hanno causato vasti allagamenti e disagi alla circolazione, soprattutto nel capoluogo. Allagamenti anche alla Fiera del Levante.Colpito duramente anche l'estremo sud barese, tra Monopoli e Capitolo: le piogge intense hanno dato vita a fiumi di fango che, anche grazie alla pendenza del terreno, si sono riversati sulle spiagge e sui lidi. Il lido Sabbia d'oro è stato travolto da acqua e fango durante lo svolgimento di un matrimonio. Fortunatamente gli ospiti del lido sono riusciti a scappare poco prima dell'arrivo della piena. La cerimonia è stata annullata.