Violenti temporali in Germania: mega-grandinata in Baviera [VIDEO]

Una vasta area depressionaria continua a interessare buona parte dell'Europa centro-occidentale. Anche oggi forti temporali si sono abbattuti sulla Germania, in particolar modo l'area centro-meridionale del Paese.

I fenomeni hanno assunto localmente carattere violento, con temporali evolutisi anche come "supercelle", strutture temporalesche in grado di apportare grosse grandinate e intense raffiche di vento. E' quanto accaduto nella località di Utting am Ammersee, nel Sud della Baviera, colpita da una violentissima grandinata come si può vedere in questo video da poco giunto in redazione.

Un'allerta meteo per forti piogge e temporali è stata lanciata anche per la zona di Monaco. Nelle prossime ore, fra serata e nottata, un intenso passaggio temporalesco è previsto sui settori settentrionali/nord-orientali. Condizioni di marcata instabilità anche nella giornata di domani, Martedì 11 Giugno.