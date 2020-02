Violenta tempesta Dennis colpirÃ  Europa, raffiche fino a 200 km/h

Si irrobustisce sempre più la violenta tempesta che nelle ultime 48 ore ha preso vita nell’Atlantico settentrionale e la previsione è ormai confermata: questo vasto ciclone, ora situato sull'Islanda, colpirà in pieno l'Europa centro-settentrionale con potenti raffiche di vento, forti piogge e tempesta di neve. Si tratta di un potente ciclone extra-tropicale formatosi sul bordo meridionale del vortice polare che, come se non bastasse, a raggiungendo la massima intensità di questo inverno. Il ciclone è stato soprannominato Dennis e giunge a pochi giorni dalla tempesta Ciara che aveva causato danni e vittime su molti Paesi europei.

Ciclone Dennis quasi da record sull'Islanda

Il vasto e violento ciclone Dennis sta colpendo in questi minuti l'Islanda con un'intensità estrema e purtroppo capace di causare molti danni. Molto probabilmente si tratta del ciclone extra-tropicale più profondo di sempre: si stima una pressione, nel suo occhio centrale, di circa 921 hpa. Il record di bassa pressione in Islanda, sulle Stórhöfði, risale al 2 dicembre 1929 quando il barometro segnò 923.6 hpa.

Sull'isola islandese si stanno abbattendo venti oltre i 100 km/h e tempeste di neve fino in pianura. Nelle prossime ore il vasto ciclone si muoverà verso il Vecchio Continente dove causerà un severo guasto del tempo: saranno Regno Unito, Germania, Francia settentrionale, Danimarca, Paesi Baltici e Scandinavia a fare i conti con Dennis.

Il vortice ciclonico svilupperà venti da uragano, attorno ai 120 km/h, mentre le raffiche potranno raggiungere addirittura i 180-200 km/h soprattutto su Irlanda, Scozia e Galles. Venti furiosi in arrivo anche a Londra e a seguire, entro domenica, anche sulle coste tedesche, Danimarca e sul mar Baltico. In Italia la situazione sarà molto più tranquilla: la tempesta Dennis favorirà un rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale sulla nostra penisola tra domenica e lunedì.

Il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, eccezion fatta per le solite nubi basse sul lato tirrenico e in pianura Padana. Clima gradevole nelle ore diurne con temperature fino a 18-20°C al centro-sud.