Non solo il Sud alle prese con instabilità e temporali in queste ore. Rovesci e temporali stanno interessando attualmente anche l'Emilia Romagna e in particolare le zone costiere.

La presenza di aria fresca e instabile sta determinando la formazione di celle temporalesche e fenomeni vorticosi in mare: una doppia tromba marina si è generata a pochi chilometri dal litorale romagnolo a nord di Rimini.

Ecco uno spettacolare filmato realizzato da Bellaria-Igea Marina, pubblicato su Facebook: