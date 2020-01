Verso un ritorno dell'alta pressione

A livello generale circolatorio, anche nel futuro continueremo ad essere interessati da una circolazione di venti occidentali che faranno capo ad un Vortice Polare molto intenso. E' un discorso di cui si sente parlare spesso nelle ultime settimane e che influenza direttamente l'andamento di questo inverno caratterizzato da una grande staticità e dalla sostanziale mancanza di irruzioni fredde sull'Europa. Le correnti occidentali si limitano ad interessare le latitudini più elevate, mentre nella fascia delle medie latitudini, gli scenari di alta pressione risultano prevalenti. Ecco la previsione sulle anomalie di pressione atmosferica calcolata dal modello americano GFS riferita a giovedì 23 gennaio, vasto anticiclone europeo, "falla" barica sull'Iberia ed il nord Africa, grandi depressioni alle latitudini settentrionali:

Ad oggi l'ipotesi più probabile circa l'evoluzione del tempo sul medio (3-7 giorni) e sul lungo termine (7-15 giorni) vede quindi il ripristino di una condizione anticiclonica già entro i primissimi giorni della prossima settimana ed in grado di protrarsi nella terza decade di gennaio. Rimane l'incognita rappresentata da una circolazione di bassa pressione prevista stabilire la prossima settimana il proprio perno sul nord Africa, le cui manovre rimangono ancora abbastanza incerte.