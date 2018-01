Vento forte in Toscana: danni e disagi nella provincia di Livorno

Livorno, Viale Italia chiuso poco prima dell'alba.

Come preannunciato nei nostri vari articoli di ieri, venti molto forti dai quadranti sud-occidentali stanno colpendo l'Italia, in particolare le regioni tirreniche.

Numerosi disagi si riscontrano in Toscana, dove nella notte il libeccio ha raggiunto i 100 km all'ora. La provincia di Livorno fra le più colpite: alberi caduti, cartelli stradali danneggiati, mareggiata sul litorale. Chiuso a Livorno città Viale Italia.

Disagi anche in mare: una nave portacellulosa all'Alto fondale, la "Star Kinn", alle 3 della notte ha strappato i cavi e ha urtato la banchina 43 procurando danni alla nave stessa e alle strutture a terra. Più o meno alla stessa ora anche la petroliera "Jag Laxmi" al pontile 10 ha rotto dei cavi e per spingerla sono dovuti intervenire due rimorchiatori. Nessuna nave inoltre è presente all'ancoraggio.

Tutti i traghetti diretti a Livorno si sono bloccati a ridosso della Capraia e della Corsica: non riuscendo a proseguire e a raggiungere il porto labronico si sono fermati in attesa di un miglioramento del meteo. Da Livorno l'ultimo traghetto partito è stato il Cruise Olbia alle 00.10 per Olbia. Bloccato quello in partenza per Capraia.