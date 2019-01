Vento forte in Puglia: grosso albero cade su auto a Bari

Una nuova irruzione di aria fredda proveniente da Est sta interessando la Puglia, accompagnata soprattutto da un'intensa ventilazione dai quadranti settentrionali.

Le raffiche di tramontana che hanno colpito Bari nelle ultime ore hanno provocato la caduta di un albero di grosse dimensioni sul lungomare De Tullio, nelle vicinanze del porto e della città vecchia. Un auto parcheggiata in sosta (una Panda, come si nota dalle immagini) ha subito dei danni, ma fortunatamente non vi sono state conseguenze a persone.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno rimuovendo il grosso tronco capace di danneggiare il tetto della vettura. Il traffico ha subito qualche rallentamento.