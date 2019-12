VENTO e FREDDO: tra domenica e lunedì l'Italia finirà SOTTO lo zero!

E' in arrivo una breve e moderata ondata di freddo alla quale sicuramente sino ad un ventennio fa non avremmo quasi fatto caso.

In tempi di global warming fa invece notizia ed è comunque una buona notizia, perché il freddo che arriva al centro e al sud ha certamente il merito di raffreddare il mare e di evitare che si formino depressioni temporalesche troppo "cattive" nel prosieguo della stagione.



La corrente da ENE, tesa, con raffiche oltre i 50-60km/h prevista in arrivo tra sabato e domenica, abbasserà sensibilmente le temperature, in particolare in montagna, dove potranno registrarsi picchi sino a -8°C a 1500m, ma il freddo, specie al calar del vento, si farà notare anche sulle zone pianeggianti.



Qui sotto la mappa del vento prevista al suolo per sabato 28 dicembre dal nostro modello:

Le temperature previste per domenica mattina 29 dicembre risentiranno ancora dell'effetto del vento, che genera attrito ed impedisce un ulteriore raffreddamento dell'aria, anche in presenza di cieli sereni:

Nella notte su lunedì 30 dicembre invece, benché l'irruzione fredda vada esaurendosi, proprio la cessazione del vento consentirà al freddo di posarsi al suolo e le gelate si manifesteranno un po' ovunque, anche nelle zone interne delle Isole Maggiori, come potete vedere dalla carta qui sotto. Da notare altresì come un debole effetto foehn da nord impedisca gelate importanti dalla media pianura verso nord, mentre sul basso Piemonte e il Pavese esse risultano palesi. Molto freddo anche sulle zone interne del centro tra Marche ed Abruzzo, in particolare nella conca aquilana: